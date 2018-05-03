В апреле авторынок США продолжил сокращаться

В апреле авторынок США продолжил сокращаться На 4,8% в апреле 2018 года сократились продажи новых легковых автомобилей в США. Показатели реализации снизились до 1 357 858 ед. авто. За первые четыре месяца в стране было продано 5 475 558 машин.

В прошлом месяце концерн FIAT Chrysler Automobiles (FCA) реализовал на внутреннем рынке 185 099 автомобилей и увеличил продажи в годовом сравнении на 4,3%. За первые четыре месяца автопроизводитель продал 702 581 автомобиль, что на 1,6% больше, чем годом ранее. У Ford в апреле этого года продажи сократились на 4,5% до 203 856 ед. авто. С начала года и по апрель включительно марка Ford продала в США 800 650 машин, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Объем продаж у концерна General Motors на внутреннем рынке сократился в апреле этого года на 2,7% к прошлому году и составили 237 900 ед. авто. За четыре первых месяцев текущего года General Motors продал в США 953 694 машин, что на 2,1% больше, чем за тот же период 2017-го.

Добавим, что в России, согласно данным исследования «Автостат Инфо», объем продаж на рынке новых легковых авто в первом квартале нынешнего года составил 321 247 ед., что на 16,2% превысило прошлогодний показатель реализации — 276 548 машин.