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Мэрия: Волгоградцы уехали со стадиона меньше, чем за час
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Мэрия: Волгоградцы уехали со стадиона меньше, чем за час 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы вывезли всех болельщиков с остановок, прилегающих к «Волгоград Арене», меньше чем за час 2 мая после очередного тестового матча.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, после окончания игры горожане могли сесть на общественный транспорт на остановках «пл. Возрождения», «ул. Бакинская» и «Европа Сити Молл». До 20:00 общее количество пассажиров, выехавших из центра города на автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах составило около 18 000 человек.
Напомним, в день второго тестового матча на улицы города вышло 175 единиц общественного транспорта, в том числе 25 автобусов-шаттлов.
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