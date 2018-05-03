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В Пензе трехкилометровая пробка парализовала движение на улице Терновского
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В Пензе трехкилометровая пробка парализовала движение на улице Терновского 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.
На въезде в город автомобилисты стоят в пробке на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 5-7 км/ч. Не удастся быстро проехать и по Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.
В центре города движение затруднено на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Стоят в пробке автомобилисты на пересечении улицы Урицкого и улицы Суворова в районе Центрального рынка.
Практически парализовано движение на улице Терновского в направлении центра города. Затор начинается в районе поворота на Слесарную улицу и тянется более, чем на 3 километра. В пробке можно потерять более получаса.
Из-за пробки на улице Терновского практически остановилось движение на всех прилегающих улицах — Петровской, Сухумской, Ростовской, Токарной. Самая сложная ситуация сложилась на Петровской и Сухумской улицах, где скорость движения составляет 3 км/ч.
Небольшие трудности испытывают автомобилисты на улице Гагарина в направлении выезда из города. Затор образовался в районе поворота на улицу Крупской.
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