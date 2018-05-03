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На въезде в Сургут машина протаранила газопровод
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На въезде в Сургут машина протаранила газопровод 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сургуте произошло серьезное ДТП недалеко от поворота на поселок Белый Яр. Автомобиль КИА вылетел с трассы, снеся ограждение проходящего рядом с дорогой газопровода и повредив саму газовую трубу. Как сообщают пользователи соцсетей, вблизи места аварии ощущался сильный запах газа, а звук напоминал рев реактивного двигателя. На место происшествия были стянуты все экстренные службы города. Транспортный поток по федеральной трассе был перекрыт и пущен в объезд аварии через близлежащий поселок Юность и дачные кооперативы.
Угрозы взрыва удалось избежать благодаря оперативному перекрытию газа. По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель «КИА», который был отправлен в больницу. Известно, что в машине также находились два пассажира, об их состоянии не сообщается. По предварительной версии, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Движение по федеральной трассе было восстановлено ближе к ночи.
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