На въезде в Сургут машина протаранила газопровод

В Сургуте произошло серьезное ДТП недалеко от поворота на поселок Белый Яр. Автомобиль КИА вылетел с трассы, снеся ограждение проходящего рядом с дорогой газопровода и повредив саму газовую трубу. Как сообщают пользователи соцсетей, вблизи места аварии ощущался сильный запах газа, а звук напоминал рев реактивного двигателя. На место происшествия были стянуты все экстренные службы города. Транспортный поток по федеральной трассе был перекрыт и пущен в объезд аварии через близлежащий поселок Юность и дачные кооперативы.

Угрозы взрыва удалось избежать благодаря оперативному перекрытию газа. По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель «КИА», который был отправлен в больницу. Известно, что в машине также находились два пассажира, об их состоянии не сообщается. По предварительной версии, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Движение по федеральной трассе было восстановлено ближе к ночи.