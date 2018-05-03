Ещё
Семь человек пострадали в ДТП в Алтайском крае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семь человек пострадали в ДТП в Алтайском крае 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек пострадали в ДТП в поселке Лебяжье в городском округе города Барнаула при столкновении двух автомобилей, сообщили в четверг в ГУ МВД по Алтайскому краю
"Сегодня в селе Лебяжье на улице Центральная, 236 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП получили травмы 7 человек", — сообщают в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
ТАСС: последние новости
В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей В Ульяновской области в ДТП погибли три человека СМИ: около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
«Мост глупости» калечит машины7
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Lexus NX: хватит стесняться
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение