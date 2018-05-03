Семь человек пострадали в ДТП в Алтайском крае 

Семь человек пострадали в ДТП в поселке Лебяжье в городском округе города Барнаула при столкновении двух автомобилей, сообщили в четверг в ГУ МВД по Алтайскому краю
"Сегодня в селе Лебяжье на улице Центральная, 236 произошло ДТП. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП получили травмы 7 человек", — сообщают в ведомстве.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.