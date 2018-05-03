Семь человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

ТАСС: последние новости

В Мексике произошло ДТП с участием более 50 автомобилей

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

СМИ: около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона