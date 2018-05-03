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Момент столкновения на МКАД: Hyundai летел на огромной скорости
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Момент столкновения на МКАД: Hyundai летел на огромной скорости 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автолюбитель несся на скорости, явно сильно превышающей разрешенную, по крайней левой полосе. Однако проблема оказалась скорее в том, что справиться с этой скоростью водитель явно был не способен: на полном ходу он врезался в ничего не подозревающие автомобиль Ford Focus и микроавтобус. От сильнейшего удара микроавтобус перевернулся и отлетел через все полосы на обочину МКАД.
За рулем Ford Focus же оказался счастливчик: он оказался на пути у несущегося грузовика. Однако в результате случайности машину развернуло, и она сдала задом, убравшись с дороги.
В результате аварии довольно сильно пострадало несколько человек, они оказались в больнице. Автор видео выложил его с пометкой «Может быть кому-то поможет». Что ж, это видео заново напомнило простую истину: не стоит ехать со скоростью, которую не можешь контролировать. Даже в крайнем левом ряду.
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