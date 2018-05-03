Компания «Ford» запатентовала автомобиль со встроенным мотоциклом

Американская автомобильная компания «Ford» запатентовала новое транспортное средство, которое позиционируется в качестве «мультимодального пассажирского транспорта». Уникальная модель представляет собой автомобиль с обычным двигателем, в который интегрирован электрический мотоцикл. При этом оба транспортных средства объединены одной консолью управления, сообщает сетевое издание «VistaNews».

Разработчики уверены, что мультимодальный пассажирский транспорт будет популярен у жителей больших городов, где особо остро стоит проблем нехватки парковочных мест. Кроме того, автомобиль с электрическим мотоциклом будет интересен жителям населенных пунктов, в которых запрещено использование техники с ДВС.

Судя по чертежам, автомобиль получит двухместный салон, а сам мотоцикл будет встроен в переднюю часть транспортного средства. Предполагается, что мотоцикл будет использоваться, если автомобиль сломался, застрял в пробке, или же машина доехала до места, с которого уже нельзя использовать ДВС. Информации о том, когда «мультимодальный» транспорт появится на рынке, пока нет.