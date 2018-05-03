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В Волгограде в жуткой аварии пострадала пассажирка такси
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В Волгограде в жуткой аварии пострадала пассажирка такси 

ria34.ru 34 минуты назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде в дорожно-транспортном происшествии с участием такси пострадала 64-летняя пассажирка.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около десяти часов вечера в Советском районе.
— По предварительной информации, 27-летний водитель на «Киа Рио», двигаясь по улице Электролесовской со стороны улицы Автомобилистов в сторону Ворошиловского района, напротив остановки «35-й Гвардейской» выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в автомобиль «Черри А15», — пояснили в правоохранительных органах.
В результате жуткого дорожно-транспортного происшествия пострадала пожилая женщина, находившаяся в салоне иномарки «Черри». Ее с травмами доставили в больницу. По словам очевидцев случившегося, водитель автомобиля Chery занимался частным извозом. Пострадавшая, как раз и был пассажиркой такси, она ехала домой.
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