В Волгограде в жуткой аварии пострадала пассажирка такси

В Волгограде в дорожно-транспортном происшествии с участием такси пострадала 64-летняя пассажирка.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около десяти часов вечера в Советском районе.

— По предварительной информации, 27-летний водитель на « Киа Рио», двигаясь по улице Электролесовской со стороны улицы Автомобилистов в сторону Ворошиловского района, напротив остановки «35-й Гвардейской» выехал на встречную полосу, где на полном ходу врезался в автомобиль «Черри А15», — пояснили в правоохранительных органах