Ещё
В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пациентка с ножевыми ранениями несколько раз ударила на фельдшера «скорой помощи», которая приехала по ее вызову в Красноярске, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
"Второго мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Свердловском районе города Красноярска совершено нападение на фельдшера скорой помощи при ее выезде к больной. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 2 мая 2018 около 18 часов по местному времени на станцию скорой помощи поступил вызов от женщины с ножевым ранением. После прибытия по месту проживания пациентки, бригада врачей обнаружила компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт с медиками. Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. Пострадавшая от побоев сотрудница «скорой» обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Также будет проведена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью медика.
Добавляется, что следователи опрашивают свидетелей инцидента и медицинских работников. Кроме того, ход и результаты указанной проверки находятся на контроле у руководства главного следственного управления СК России по Красноярскому краю.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину, уворачиваясь от пешеходов На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП Десять человек ранены из-за ЧП на еврейском фестивале в Лондоне
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
«Мост глупости» калечит машины7
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Lexus NX: хватит стесняться
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение