«Трюкач» на Audi напугал водителей опасным маневром

Автомобиль Audi на высокой скорости несется, играя в шашки, и, прыгая в крайний левый ряд, едва не врезается в спокойно ехавшую легковушку. Судя по ролику, зазор был минимален: речь идет буквально о нескольких сантиметрах. Однако контакта не произошло и Audi умчался дальше навстречу своей судьбе. Вероятно, целой машина будет недолго.

В соцсетях разгорелся спор о том, можно ли назвать водителя первоклассным гонщиком, который ювелирно избежал касания, или же удачливым идиотом. Мастерство — это точно просчитанные риски, здесь же просчета не было, а была высокая скорость, которую гонщик явно не контролировал.