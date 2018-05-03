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«Трюкач» на Audi напугал водителей опасным маневром
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«Трюкач» на Audi напугал водителей опасным маневром 

Авторамблер 49 минут назад
Фото: Авторамблер
Автомобиль Audi на высокой скорости несется, играя в шашки, и, прыгая в крайний левый ряд, едва не врезается в спокойно ехавшую легковушку. Судя по ролику, зазор был минимален: речь идет буквально о нескольких сантиметрах. Однако контакта не произошло и Audi умчался дальше навстречу своей судьбе. Вероятно, целой машина будет недолго.
В соцсетях разгорелся спор о том, можно ли назвать водителя первоклассным гонщиком, который ювелирно избежал касания, или же удачливым идиотом. Мастерство — это точно просчитанные риски, здесь же просчета не было, а была высокая скорость, которую гонщик явно не контролировал.
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