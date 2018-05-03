Большегрузам разрешат ездить по дорогам Оренбурга

Мораторий для водителей крупногабаритных авто на езду по оренбургским дорогам снимут 4 мая.

Грузовым машины с нагрузкой на ось свыше 6 тонн откроют дороги. Но разрешение на езду будет действовать недолго: уже с 15 июня по 15 августа движение для большегрузов снова закроют. Региональные власти объясняют это тем, что в это время в Оренбурге из-за летнего зноя дорожное полотно от тяги колес страдает особенно сильно.

Напомним, что ранее Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области запретило движение грузовиков по дорогам города почти на месяц — с 26 марта по 24 апреля. Позже мораторий продлили до 4 мая.