Вологжанин покончил с собой, выпрыгнув из окна

Трагедией закончились выходные в одной из вологодских семей. 70-летний мужчина свел счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки.

ЧП произошло в Вологде накануне, 2 мая на Первомайской, 64. Известно, что решительный шаг с одиннадцатого этажа мужчина сделал после полудня. Его тело обнаружили на газоне у дома. От полученных травм он скончался на месте.