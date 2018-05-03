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Вологжанин покончил с собой, выпрыгнув из окна
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Вологжанин покончил с собой, выпрыгнув из окна 

Вологда.рф 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Трагедией закончились выходные в одной из вологодских семей. 70-летний мужчина свел счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки.
ЧП произошло в Вологде накануне, 2 мая на Первомайской, 64. Известно, что решительный шаг с одиннадцатого этажа мужчина сделал после полудня. Его тело обнаружили на газоне у дома. От полученных травм он скончался на месте.
Сейчас полицейские выясняют все причины трагедии. Сотрудники регионального следственного комитета проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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