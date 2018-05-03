Ещё
В Кургане в аварии пострадала пятилетняя девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кургане в аварии пострадала пятилетняя девочка 

45.ru 32 минуты назад
Фото: 45.ru
В Кургане утром 1 мая во дворе дома № 1 в 5 микрорайоне 32-летняя женщина на автомобиле Bogdan 2110 ехала по двору со стороны улицы Илизарова и сбила 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения автомобиля
— В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
Мужчина, по чьей вине произошло тройное ДТП, был пьян
Еще одно ДТП в Заозерном произошло 1 мая ночью у дома № 3д по улице Мостостроителей. 44-летний нетрезвый водитель на ВАЗ-21150 ехал в сторону улицы Ушакова. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Getz.
— В результате ДТП водитель ВАЗ-21150 и водитель Hyundai Getz получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — отметили в ГИБДД.
В выходные за управление транспортом в состоянии опьянения задержаны 12 водителей.
45.ru: последние новости
Нетрезвых водителей будут вылавливать в эти выходные в Кургане На автодорогах Курганской области временно ограничили движения грузового транспорта В апреле каждое шестое ДТП на курганских дорогах произошло из-за выезда на встречку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
«Мост глупости» калечит машины7
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Lexus NX: хватит стесняться
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение