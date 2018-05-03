В Кургане в аварии пострадала пятилетняя девочка

В Кургане утром 1 мая во дворе дома № 1 в 5 микрорайоне 32-летняя женщина на автомобиле Bogdan 2110 ехала по двору со стороны улицы Илизарова и сбила 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения автомобиля

— В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

Мужчина, по чьей вине произошло тройное ДТП, был пьян

Еще одно ДТП в Заозерном произошло 1 мая ночью у дома № 3д по улице Мостостроителей. 44-летний нетрезвый водитель на ВАЗ-21150 ехал в сторону улицы Ушакова. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Getz.

— В результате ДТП водитель ВАЗ-21150 и водитель Hyundai Getz получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — отметили в ГИБДД.

В выходные за управление транспортом в состоянии опьянения задержаны 12 водителей.