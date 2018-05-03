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Уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку
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Уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя, сбившего пожилую женщину на пешеходном переходе.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
По версии следствия, 15 октября прошлого года около 19 часов 30 минут в районе дома № 121 по ул. Свободы Сормовского района водитель автомобиля «Тойота Рав 4» наехал на 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Водитель вызвал скорую помощь, и женщину доставили в больницу. Позднее мужчина оплатил расходы на лечение пенсионерки.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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