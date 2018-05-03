Уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя, сбившего пожилую женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, 15 октября прошлого года около 19 часов 30 минут в районе дома № 121 по ул. Свободы Сормовского района водитель автомобиля « Тойота Рав 4» наехал на 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Водитель вызвал скорую помощь, и женщину доставили в больницу. Позднее мужчина оплатил расходы на лечение пенсионерки.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.