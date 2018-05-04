Уголовное дело возбуждено после смерти восьмилетней девочки в нижегородской больнице

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в детской инфекционной больнице Нижнего Новгорода №8, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице восьмилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 марта восьмилетнюю девочку госпитализировали с кишечной инфекцией в 27-ю детскую городскую больницу Нижнего Новгорода, 30 марта ребенка выписали из стационара, на следующий день состояние девочки резко ухудшилось, и 1 апреля бригада скорой помощи доставила девочку в детскую инфекционную больницу №8, где в тот же день она скончалась.

Следователи назначили комплексную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти ребенка, а также для выяснения правильности поставленного диагноза и назначенного лечения.