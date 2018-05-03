Труп парня обнаружили под машиной в Центральном районе Новосибирска

Тело молодого мужчины обнаружили под машиной во дворе дома №65 по у. Некрасова в Новосибирске. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте.

По словам очевидцев, приславших фото, на вид погибшему мужчине 23-25 лет. «Вроде передозировка, найдены таблетки в кармане куртки, больше ничего. Тело нашли примерно в 5:30 утра», — рассказал очевидец.