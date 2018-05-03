Такси в Саратове врезалось в маршрутку с пассажирами

Lada Granta. В результате ДТП есть пострадавшие. Инцидент произошел утром в Саратове на пересечении улиц Кутякова и Чапаева. Здесь не поделили дорогу маршрутный автобус Volkswagen

Видимо, не справившись с управлением, автомобилист допустил опрокидывание транспортного средства. Очевидцы происшествия утверждают, что такси врезалось в красную иномарку, после чего опрокинулось.

Примечательно, что на легковом автомобиле имелись знаки такси. Однако, как удалось узнать интернет-изданию «Новости Саратова», к такси автомобиль юридически не имеет отношения: данная фирма оказывает лишь диспетчерские услуги.

В результате происшествия пострадали 2 человека: это водитель самого «такси» и пассажирка маршрутки, в которую врезалась машина, занимающаяся частным извозом. Женщина из автобуса порезалась осколками битого стекла. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной службе спасения.

Фото: соцсети, Новости Саратова