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Такси в Саратове врезалось в маршрутку с пассажирами
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Такси в Саратове врезалось в маршрутку с пассажирами 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В результате ДТП есть пострадавшие. Инцидент произошел утром в Саратове на пересечении улиц Кутякова и Чапаева. Здесь не поделили дорогу маршрутный автобус Volkswagen и Lada Granta.
Видимо, не справившись с управлением, автомобилист допустил опрокидывание транспортного средства. Очевидцы происшествия утверждают, что такси врезалось в красную иномарку, после чего опрокинулось.
Примечательно, что на легковом автомобиле имелись знаки такси. Однако, как удалось узнать интернет-изданию «Новости Саратова», к такси автомобиль юридически не имеет отношения: данная фирма оказывает лишь диспетчерские услуги.
В результате происшествия пострадали 2 человека: это водитель самого «такси» и пассажирка маршрутки, в которую врезалась машина, занимающаяся частным извозом. Женщина из автобуса порезалась осколками битого стекла. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной службе спасения.
Фото: соцсети, Новости Саратова
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