Почти полсотни ямальцев лишились водительских удостоверений за праздничные выходные

В Управлении ГИБДД по ЯНАО подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В ходе пятидневной массовой проверки водителей выявлено 48 нарушителей, ездивших подшофе.

Пяти водителям может грозить уголовное преследование в соответствии со статьей 264. 1 УК РФ, все они ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

По данным окружной Госавтоинспекции, управление транспортом в состоянии опьянения остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями. С начала года на ямальских дорогах произошло более 70 происшествий с участием нетрезвых водителей, в результате которых два человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве напомнили, что за управление в состоянии опьянения равно, как и отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.