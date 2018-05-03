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Почти полсотни ямальцев лишились водительских удостоверений за праздничные выходные
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Почти полсотни ямальцев лишились водительских удостоверений за праздничные выходные 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Управлении ГИБДД по ЯНАО подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В ходе пятидневной массовой проверки водителей выявлено 48 нарушителей, ездивших подшофе.
Пяти водителям может грозить уголовное преследование в соответствии со статьей 264. 1 УК РФ, все они ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.
По данным окружной Госавтоинспекции, управление транспортом в состоянии опьянения остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями. С начала года на ямальских дорогах произошло более 70 происшествий с участием нетрезвых водителей, в результате которых два человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести.
В ведомстве напомнили, что за управление в состоянии опьянения равно, как и отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.
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