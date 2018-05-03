В России создадут следящую за водителем ОС для автомобилей

В России планируют начать разработку операционной системы для автомобилей «Автонет», которая будет следить за состоянием дорог и водителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На проект выделено 3 млрд рублей, а его разработка будет вестись порядка 2 лет. «Автонет» планируют оснастить множеством датчиков, отслеживающих состояние дорог, запоминающих координаты ям, а также собирающих и анализирующих информацию о состоянии водителя. В случае, если система выявит, что водитель нетрезв — транспорт не сдвинется с места.

Помимо этого, в системе будут предусмотрены множество дополнительных функций, например, оплата страховки и доставка еды.

Система будет создана на базе ГЛОНАСС. Ожидается, что ею будут оборудованы все российские автомобили.