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В России создадут следящую за водителем ОС для автомобилей
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В России создадут следящую за водителем ОС для автомобилей 

SecurityLab.ru 31 минуту назад
В России планируют начать разработку операционной системы для автомобилей «Автонет», которая будет следить за состоянием дорог и водителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На проект выделено 3 млрд рублей, а его разработка будет вестись порядка 2 лет. «Автонет» планируют оснастить множеством датчиков, отслеживающих состояние дорог, запоминающих координаты ям, а также собирающих и анализирующих информацию о состоянии водителя. В случае, если система выявит, что водитель нетрезв — транспорт не сдвинется с места.
Помимо этого, в системе будут предусмотрены множество дополнительных функций, например, оплата страховки и доставка еды.
Система будет создана на базе ГЛОНАСС. Ожидается, что ею будут оборудованы все российские автомобили.
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