Ещё
СК рассказал о состоянии пострадавших из-за нераскрывшегося парашюта в Югре
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК рассказал о состоянии пострадавших из-за нераскрывшегося парашюта в Югре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая — РИА Новости. Состояние девушки и инструктора из Мегиона (ХМАО), госпитализированных в реанимацию с серьезными травмами после прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, остается прежним, сообщили РИА Новости в четверг в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом. Девушка 2002 года рождения выполняла прыжок в тандеме с инструктором, в воздухе их парашют не раскрылся, из-за чего оба упали на землю. По данным следственного управления, они были госпитализированы в реанимацию с травмами различной степени тяжести. Кроме того, ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Состояние пострадавших не изменилось. О результатах расследования пока говорить рано", — сообщил собеседник агентства.
По данным пресс-центра администрации Мегиона, запасной парашют в момент прыжка раскрылся не полностью, за 21-летнюю историю существования местного аэроклуба «Икар» такой случай произошел впервые.
Как отмечают пользователи социальных сетей, 61-летний инструктор в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя, тем самым он спас жизнь девушки.
РИА Новости: последние новости
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину, уворачиваясь от пешеходов На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП В Кировской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение