СК рассказал о состоянии пострадавших из-за нераскрывшегося парашюта в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мая — РИА Новости . Состояние девушки и инструктора из Мегиона (ХМАО), госпитализированных в реанимацию с серьезными травмами после прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, остается прежним, сообщили РИА Новости в четверг в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом. Девушка 2002 года рождения выполняла прыжок в тандеме с инструктором, в воздухе их парашют не раскрылся, из-за чего оба упали на землю. По данным следственного управления, они были госпитализированы в реанимацию с травмами различной степени тяжести. Кроме того, ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Состояние пострадавших не изменилось. О результатах расследования пока говорить рано", — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-центра администрации Мегиона, запасной парашют в момент прыжка раскрылся не полностью, за 21-летнюю историю существования местного аэроклуба «Икар» такой случай произошел впервые.

Как отмечают пользователи социальных сетей, 61-летний инструктор в воздухе успел сгруппироваться, в результате чего принял основной удар на себя, тем самым он спас жизнь девушки.