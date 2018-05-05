Свидетели наезда на пенсионерку разыскиваются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разыскиваются свидетели ДТП, в котором пострадала 65-летняя женщина.

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля, в воскресенье, в три часа дня у дома №19 по проспекту Ильича.

Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем

Хендай темного цвета, наехал на пенсионерку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Нижегородка, получившая множественные травмы, была госпитализирована в больницу.

Всех свидетелей и очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам: 250-27-50, 299-63-14, 8-960-183-80-02.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку.