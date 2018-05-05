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Свидетели наезда на пенсионерку разыскиваются в Нижнем Новгороде
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Свидетели наезда на пенсионерку разыскиваются в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 37 минут назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде разыскиваются свидетели ДТП, в котором пострадала 65-летняя женщина.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД,
Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 апреля, в воскресенье, в три часа дня у дома №19 по проспекту Ильича.
Неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомобилем
Хендай темного цвета, наехал на пенсионерку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Нижегородка, получившая множественные травмы, была госпитализирована в больницу.
Всех свидетелей и очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам: 250-27-50, 299-63-14, 8-960-183-80-02.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку.
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