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В Кирове осуждён автомобилист за совершение ДТП, в результате которого погибли супруги и их 5-летняя дочь
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В Кирове осуждён автомобилист за совершение ДТП, в результате которого погибли супруги и их 5-летняя дочь 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ленинский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц).
В судебном заседании установлено, что 24 февраля 2017 года в вечернее время осужденный, управляя автомобилем «Хонда» и двигаясь по автодороге «Киров — Советск — Яранск», допустил выезд автомобиля на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено».
В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и пассажирам автомобиля «Рено», в том числе 5 — летнему ребенку причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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