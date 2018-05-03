В Кирове осуждён автомобилист за совершение ДТП, в результате которого погибли супруги и их 5-летняя дочь

Ленинский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть трех лиц).

В судебном заседании установлено, что 24 февраля 2017 года в вечернее время осужденный, управляя автомобилем « Хонда » и двигаясь по автодороге «Киров — Советск — Яранск», допустил выезд автомобиля на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем « Рено ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и пассажирам автомобиля «Рено», в том числе 5 — летнему ребенку причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии общего режима . Приговор суда не вступил в законную силу.