Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Петербурге

Утром 3 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик Isuzu . От удара большегруз перевернулся на трассе, сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла на Дачном проспекте. По предварительным данным, девушка, которая была за рулем Skoda, не заметила заворачивающий за угол грузовик. В результате ДТП передняя часть ее автомобиля оказалась сильно повреждена.

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС . Сведения о пострадавших сейчас уточняются.

Житель приморского города Артем предстанет перед судом за смертельное ДТП, произошедшее еще в 2016 году. Авария, которую он спровоцировал, унесла жизни двух молодых людей.