Ещё
Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Утром 3 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик Isuzu. От удара большегруз перевернулся на трассе, сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.
Авария произошла на Дачном проспекте. По предварительным данным, девушка, которая была за рулем Skoda, не заметила заворачивающий за угол грузовик. В результате ДТП передняя часть ее автомобиля оказалась сильно повреждена.
На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Сведения о пострадавших сейчас уточняются.
Житель приморского города Артем предстанет перед судом за смертельное ДТП, произошедшее еще в 2016 году. Авария, которую он спровоцировал, унесла жизни двух молодых людей.
360tv.ru: последние новости
Бывший полицейский насмерть сбил мать двоих детей и избежал суда в Бурятии Мотоциклист протаранил машину в Краснодаре Столкновение 50 автомобилей в Мексике попало на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение