Пять автомобилистов столкнулись на ставропольской улице

Пять автомобилей столкнулись на Пушкина в районе цветочного павильона в Ставрополе. Видео с последствиями аварии появилось в соцсетях.

Вечером 2 мая на перекрёстке Пушкина и Ленина столкнулись пять автомобилей. Саму аварию очевидцы запечатлеть не успели, но зато прислали в соцсети видеоролик с её последствиями.

Комментаторы удивляются, каким образом пять водителей не поделили улицу с односторонним движением, и сетуют на возросшее число аварий из-за превышения скорости в городе. Сведений о пострадавших от МЧС УГИБДД по СК на 10:00 3 мая не поступало.

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 2 Май 2018 в 1:24 PDT