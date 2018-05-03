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Пять автомобилистов столкнулись на ставропольской улице
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Пять автомобилистов столкнулись на ставропольской улице 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пять автомобилей столкнулись на Пушкина в районе цветочного павильона в Ставрополе. Видео с последствиями аварии появилось в соцсетях.
Вечером 2 мая на перекрёстке Пушкина и Ленина столкнулись пять автомобилей. Саму аварию очевидцы запечатлеть не успели, но зато прислали в соцсети видеоролик с её последствиями.
Комментаторы удивляются, каким образом пять водителей не поделили улицу с односторонним движением, и сетуют на возросшее число аварий из-за превышения скорости в городе. Сведений о пострадавших от МЧС и УГИБДД по СК на 10:00 3 мая не поступало.
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 2 Май 2018 в 1:24 PDT
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