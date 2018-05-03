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Мотоциклист попал под колеса машины на Тосненской объездной. Видео
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Мотоциклист попал под колеса машины на Тосненской объездной. Видео 

Ivyborg.ru 13 минут назад
2 мая в Ленинградской области на Тосненской объездной дороге мотоциклист попал прямо под колеса автомобиля, сообщают очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте».
По словам свидетелей, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 мая на Тосненской объездной дороге в сторону Санкт-Петербурга. Ехавший за фурой мотоциклист не среагировал на перестроение грузовика в другой ряд и врезался в ехавшую впереди легковой автомобиль.
По мнению очевидцев, водитель иномарки мог специально снизить скорость, чтобы «проучить» большегруза и заставить его перейти в другую полосу.
К счастью, мотоциклист остался жив.
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