В Лабытнанги «семерка» устроила автошоу в центре города

В Лабытнанги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором одновременно столкнулись 5 легковых автомобилей. Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин, авария произошла 2 апреля около 13:45 на улице Школьная.

Водитель «семерки» выезжал с автостоянки на дорогу и столкнулся с водителем автомобиля «Нива», который в этот момент ехал по главной дороге. В результате столкновения водитель ВАЗ 2107 по инерции задел припаркованный автомобиль «Тoyota Echo». После автомобиль «Нива» столкнулся с выезжавшим с автостоянки автомобилем « LADA Priora », который по инерции допустил наезд на припаркованную машину «Тoyota Сamry». В результате столкновения пяти транспортных средств травмированы водитель и пассажир «семерки».

Максим Собянин пояснил, что сразу после аварии водитель «Нивы» с места ДТП скрылся, бросив автомобиль. Его немедленно разыскали, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Водители других автомобилей были трезвы.

В праздничные и выходные дни на Ямале произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.

С начала года на ямальских дорогах произошло 2476 ДТП, в которых погибли 15 человек и 199 получили травмы, в их числе 25 детей.