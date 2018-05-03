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В Лабытнанги «семерка» устроила автошоу в центре города
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В Лабытнанги «семерка» устроила автошоу в центре города 

ИА Север-Пресс 13 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Лабытнанги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором одновременно столкнулись 5 легковых автомобилей. Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции ЯНАО Максим Собянин, авария произошла 2 апреля около 13:45 на улице Школьная.
Водитель «семерки» выезжал с автостоянки на дорогу и столкнулся с водителем автомобиля «Нива», который в этот момент ехал по главной дороге. В результате столкновения водитель ВАЗ 2107 по инерции задел припаркованный автомобиль «Тoyota Echo». После автомобиль «Нива» столкнулся с выезжавшим с автостоянки автомобилем «LADA Priora», который по инерции допустил наезд на припаркованную машину «Тoyota Сamry». В результате столкновения пяти транспортных средств травмированы водитель и пассажир «семерки».
Максим Собянин пояснил, что сразу после аварии водитель «Нивы» с места ДТП скрылся, бросив автомобиль. Его немедленно разыскали, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Водители других автомобилей были трезвы.
В праздничные и выходные дни на Ямале произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.
С начала года на ямальских дорогах произошло 2476 ДТП, в которых погибли 15 человек и 199 получили травмы, в их числе 25 детей.
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