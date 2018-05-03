В Волгограде Chery и Kia Rio разбились вдребезги

В Советском районе Волгограда вчера, 2 мая, поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате сильного столкновения Chery Kia Rio превратились в груду железа.

— В 22:00 27-летний водитель Kia Rio, двигаясь по улице Электролесовской со стороны улицы Автомобилистов в сторону Ворошиловского района, напротив дома № 9 по улице 35-ой Гвардейской выехал на встречную полосу, где врезался в Chery, — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии 64-летняя пассажирка Chery с травмами доставлена в больницу. Обе машины превратились в груду железа.

Очевидцы аварии сообщают, что причиной происшествия стало то, что водитель Kia Rio не справился с управлением в результате того, что перед ним на дорогу неожиданно выскочила «Волга». Иномарка оказалась на встречной полосе из-за того, что водитель уходил от столкновения.