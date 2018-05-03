Ещё
В Волгограде Chery и Kia Rio разбились вдребезги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде Chery и Kia Rio разбились вдребезги 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда вчера, 2 мая, поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. В результате сильного столкновения Chery и Kia Rio превратились в груду железа.
— В 22:00 27-летний водитель Kia Rio, двигаясь по улице Электролесовской со стороны улицы Автомобилистов в сторону Ворошиловского района, напротив дома № 9 по улице 35-ой Гвардейской выехал на встречную полосу, где врезался в Chery, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате аварии 64-летняя пассажирка Chery с травмами доставлена в больницу. Обе машины превратились в груду железа.
Очевидцы аварии сообщают, что причиной происшествия стало то, что водитель Kia Rio не справился с управлением в результате того, что перед ним на дорогу неожиданно выскочила «Волга». Иномарка оказалась на встречной полосе из-за того, что водитель уходил от столкновения.
v1.ru: последние новости
Под Волгоградом два грузовика превратились в груду металла: водитель погиб На Спартановке светофор показал автомобилистам сразу все цвета На площади Чекистов в Волгограде внедорожник превратил в железо хрупкий Hyundai Getz
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение