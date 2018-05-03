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Пенсионеры отравились бытовым газом на севере Москвы
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Пенсионеры отравились бытовым газом на севере Москвы 

360tv.ru 55 минут назад
Супружеская пара пенсионеров отравилась бытовым газом на севере столицы. Все произошло в среду, 2 мая. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
В этот день жительница района Свиблово обратилась в дежурную часть полиции и заявила, что пожилые люди, квартира которых находится над ее жильем, заливают соседей. Москвичка добавила, что пенсионеры живут одни, а дверь никто не открывает. Два сотрудника правоохранительных органов отправились с проверкой по данному женщиной адресу и нашли пару без сознания.
Стражи порядка вызвали скорую помощь и Мосгаз. Мужчину и женщину госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных и НИИ имени Н. В. Склифосовского соответственно. Врачи диагностировали у них отравление бытовым газом.
Причины и обстоятельства случившегося будут установлены.
Пассажиры московского автобуса, в числе которых были пенсионеры и дети, пострадали в результате резкого торможения транспортного средства. ЧП произошло 2 мая на севере столицы. Водитель резко затормозил и люди упали на пол. 60-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, другая — перелом локтевой кости.
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