Пенсионеры отравились бытовым газом на севере Москвы

Супружеская пара пенсионеров отравилась бытовым газом на севере столицы. Все произошло в среду, 2 мая. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

В этот день жительница района Свиблово обратилась в дежурную часть полиции и заявила, что пожилые люди, квартира которых находится над ее жильем, заливают соседей. Москвичка добавила, что пенсионеры живут одни, а дверь никто не открывает. Два сотрудника правоохранительных органов отправились с проверкой по данному женщиной адресу и нашли пару без сознания.

Стражи порядка вызвали скорую помощь и Мосгаз. Мужчину и женщину госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных и НИИ имени Н. В. Склифосовского соответственно. Врачи диагностировали у них отравление бытовым газом.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены.

Пассажиры московского автобуса, в числе которых были пенсионеры и дети, пострадали в результате резкого торможения транспортного средства. ЧП произошло 2 мая на севере столицы. Водитель резко затормозил и люди упали на пол. 60-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, другая — перелом локтевой кости.