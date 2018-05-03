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Ночью на перекрестке в Сердобске иномарка сбила пешехода
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Ночью на перекрестке в Сердобске иномарка сбила пешехода 

PNZdrive 57 минут назад
Фото: PNZdrive
В ночь со среды на четверг сотрудникам регионального ГУ МЧС пришлось ликвидировать последствия ДТП с участием пешехода. Сигнал о дорожной аварии в Сердобском районе Пензенской области поступил на пульт диспетчера в четверг, 3 мая, в 01:02 по московскому времени. На место происшествия были направлены специалисты.
«В Сердобске на перекрестке улиц Максима Горького и Лесная автомобиль марки «Lifan» наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека и одна единица техники», — уточнили в пресс-службе регионального Управления МЧС.
О возрасте пострадавшего, а также степени тяжести полученных им травм не сообщается. В настоящее время проверку по факту ночного ДТП проводят сотрудники Госавтоинспекции.
«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — обращаются к пензенцам спасатели.
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