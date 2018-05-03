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В Крыму «копейка» врезалась в дерево и перевернулась: двое в больнице
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В Крыму «копейка» врезалась в дерево и перевернулась: двое в больнице 

РИА Новости Крым 59 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием автомобиля ВАЗ-2101 в Джанкойском районе пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.
ДТП произошло вблизи села Славянское.
"Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на обочину автодороги и врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание автомобиля", — рассказали в МЧС.
На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования. По прибытию на место спасатели при помощи гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2101 и передали его медикам.
По информации крымских спасателей, в результате ДТП пострадали два человека. У 28-летнего жителя Джанкойского района диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, открытый перелом нижней голени, алкогольное опьянение. Еще один местный житель — 30-летний мужчина — получил закрытый перелом левого бедра, закрытый перелом левого предплечья, костей левой кисти, рану лба. Он также находился в алкогольном опьянении.
Оба пострадавших доставлены в Джанкойскую больницу.
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