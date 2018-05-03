Проезд по трассе М-11 подорожал

Проезд подорожал для автомобилей без транспондеров: на 50 рублей выросла стоимость проезда в пятницу вечером и по выходным дням от МКАД до Солнечногорска, от Москвы до Зеленограда и от Москвы до Солнечногорска, а также по Малой бетонке (А-107). Стоимость поездки до аэропорта Шереметьево остается прежней — 300 рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), изменение тарифов направлено на корректировку транспортного потока и снижения нагрузки на пункты оплаты.

Напомним, скоростная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга будет полностью открыта в декабре этого года. Как ранее заявлял глава "Автодора" Сергей Кельбах , дорога от одной столицы до другой обойдется водителям примерно в 2 тыс. рублей, а время в пути составит около 6 часов.

Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров, она пройдет от Московской кольцевой автодороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Петербурга по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов: по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. На новой трассе будет установлен лимит скорости в 150 км/ч.