Ещё
Проезд по трассе М-11 подорожал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проезд по трассе М-11 подорожал 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Проезд подорожал для автомобилей без транспондеров: на 50 рублей выросла стоимость проезда в пятницу вечером и по выходным дням от МКАД до Солнечногорска, от Москвы до Зеленограда и от Москвы до Солнечногорска, а также по Малой бетонке (А-107). Стоимость поездки до аэропорта Шереметьево остается прежней — 300 рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на представителя «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), изменение тарифов направлено на корректировку транспортного потока и снижения нагрузки на пункты оплаты.
Напомним, скоростная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга будет полностью открыта в декабре этого года. Как ранее заявлял глава "Автодора" Сергей Кельбах, дорога от одной столицы до другой обойдется водителям примерно в 2 тыс. рублей, а время в пути составит около 6 часов.
Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 километров, она пройдет от Московской кольцевой автодороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге Петербурга по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов: по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. На новой трассе будет установлен лимит скорости в 150 км/ч.
Авторамблер: последние новости
Самые дорогие в содержании автомобили Названы 10 любимых автобрендов москвичей Ford запатентовал автомобиль со встроенным мотоциклом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
УАЗ Patriot сгорел со стыда
Как обогнать тихохода и не стать пешеходом?2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение