На севере Москвы студент попал в больницу с травмами после избиения

Студента госпитализировали с травмами головы после избиения, нападавшего задержали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Второго мая в 06:57 из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медпомощи с адреса: Бескудниковский бульвар, дом 44, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней степени, переломом левой височной кости студента, который госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 2 мая в 16:00 по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 3, задержан гражданин, который изобличен в том, что в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, рукой нанес удар по голове студенту и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».