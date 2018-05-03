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Наехавший на пешехода под Выборгом водитель отправится под суд
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Наехавший на пешехода под Выборгом водитель отправится под суд 

Ivyborg.ru 39 минут назад
Выборгской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по обвинению гражданина 1953 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в случае, повлекшее смерть человека).
Как установило следствие, в конце октября 2017 года на 1 км + 118 м автодороги «Подъезд к городу Выборг №1» в Выборгском районе Ленинградской области в светлое время суток водитель «Дэу Лачетти» совершил наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший пешеход скончался на месте происшествия.
Отмечается, что водитель был трезв, двигался со скоростью около 30 км/ч, но проявил преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление общественно опасных последствий.
Водитель иномарки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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