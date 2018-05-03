Мотоциклист попал под колеса иномарки в Ленобласти

Водитель мотоцикла чуть не погиб, попав в серьезное ДТП на Тосненской объездной дороге в сторону Санкт-Петербурга. Авария произошла вечером 2 мая, сообщило агентство «Невские новости» со ссылкой на очевидцев.

Мотоциклист ехал за фурой и не среагировал, когда грузовик перестроился в другой ряд. В итоге он врезался в ехавшую впереди иномарку.

По одной из версий, водитель легкового автомобиля специально снизил скорость, чтобы «проучить» шофера большегруза и заставить его перейти на другую полосу. При этом он не учел, что ехавший за фурой мотоциклист несся на большой скорости и не соблюдал дистанцию.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего байкера в настоящее время уточняется.