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В Куеде пьяная женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
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В Куеде пьяная женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Куеде 16-летняя девушка попала под колёса «Лады Приоры», за рулём которой сидела нетрезвая женщина.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло вечером 1 мая около 20 часов.
«Со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. К. Либкнехта двигался автомобиль ВАЗ-21703 под управлением девушки 1992 года рождения. По предварительным данным, около дома № 5 она не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением машины и выехала на левую полосу движения. Здесь она допустила наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая шла навстречу по левому краю проезжей части. Несовершеннолетнюю с различными травмами госпитализировали», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Отметим, что за выходные и праздники с 28 апреля по 2 мая в Прикамье задержали 262 нетрезвых водителя. 47 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 46 не имели права управления автомобилем. Всего за эти дни в регионе произошло 32 ДТП, в авариях погибли два человека, 40 — получили травмы.
Как добавили в УГИБДД по городу Перми, в столице регионе растёт число аварий с участием детей-пешеходов. Так в марте-апреле произошло 19 ДТП с несовершеннолетними пешеходами, в результате которых травмы получили 20 детей. Всего же за четыре месяца этого года в Перми зарегистрировали 56 ДТП с участием детей до 16 лет, при этом один ребёнок погиб, 58 получили травмы.
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