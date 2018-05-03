В Куеде пьяная женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку

В Куеде 16-летняя девушка попала под колёса « Лады Приоры», за рулём которой сидела нетрезвая женщина.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло вечером 1 мая около 20 часов.

«Со стороны ул. Красноармейской в направлении ул. К. Либкнехта двигался автомобиль ВАЗ-21703 под управлением девушки 1992 года рождения. По предварительным данным, около дома № 5 она не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением машины и выехала на левую полосу движения. Здесь она допустила наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая шла навстречу по левому краю проезжей части. Несовершеннолетнюю с различными травмами госпитализировали», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Отметим, что за выходные и праздники с 28 апреля по 2 мая в Прикамье задержали 262 нетрезвых водителя. 47 из них отказались от прохождения медосвидетельствования, 46 не имели права управления автомобилем. Всего за эти дни в регионе произошло 32 ДТП, в авариях погибли два человека, 40 — получили травмы.