В Пермском крае под колёсами автомобиля погиб ребёнок

В Гайнском районе Пермского края 35-летний водитель насмерть сбил ребёнка.

ДТП произошло в посёлке Сергеевский 3 мая. В 18.35 по улице Горького со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Ленина ехал автомобиль ВАЗ-21093. Около дома № 12 он выехал на полосу встречного движения и наехал на девятилетнюю девочку. Она погибла на месте, а водитель с места аварии скрылся.

В полицию о происшествии сообщил очевидец. Он рассказал, что девочка шла по проезжей части навстречу движущимся транспортным средствам.