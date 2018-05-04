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В Пермском крае под колёсами автомобиля погиб ребёнок
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В Пермском крае под колёсами автомобиля погиб ребёнок 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Гайнском районе Пермского края 35-летний водитель насмерть сбил ребёнка.
ДТП произошло в посёлке Сергеевский 3 мая. В 18.35 по улице Горького со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Ленина ехал автомобиль ВАЗ-21093. Около дома № 12 он выехал на полосу встречного движения и наехал на девятилетнюю девочку. Она погибла на месте, а водитель с места аварии скрылся.
В полицию о происшествии сообщил очевидец. Он рассказал, что девочка шла по проезжей части навстречу движущимся транспортным средствам.
«Личность водителя быстро установили. Следователями отделения МВД России возбуждено уголовное дело по статье УК «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина помещен в ИВС. Ведётся следствие», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в управлении ГИБДД по Пермскому краю.
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