В Пермском крае пьяная девушка-водитель сбила девушку-пешехода

1 мая около 20 часов в селе Куеда Пермского края по улице Уральской со стороны улицы Красноармейской в направлении улицы Либкнехта двигался автомобиль ВАЗ 21703 Приора под управлением девушки 1992 года рождения.

По предварительной информации, напротив дома №5 она не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и выехала на левую полосу движения, где допустила наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая двигалась по левому краю проезжей части во встречном автомобилю направлении. Несовершеннолетняя госпитализирована с различными травмами. На момент аварии девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.