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Прокуратура нашла нарушения в поездке калининградских школьников в Берлин
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Прокуратура нашла нарушения в поездке калининградских школьников в Берлин 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
Поездка калининградских школьников в Берлин была организована с нарушением требований федерального законодательства. Информация о том, что автобус, на котором ехали дети, не соответствует обязательным требованиям безопасности, подтвердилась. Против водителя возбудили уголовное дело за подделку официальных документов. Такие данные озвучили областной прокуратуре после проведенной проверки.
Напомним, в конце марта немецкая полиция задержала автобус с калининградскими школьниками. В ходе проверки выяснилось, что у транспортного средства имеются существенные технические дефекты. Его задержали, а детей отправили назад на другом автобусе.
Как рассказали в прокуратуре, в нарушение требований действующего законодательства для организованной перевозки группы детей не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию. Из-за этого директор школы оштрафован на 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 250 тысяч рублей.
«Поездка была организована учителем школы без извещения директора, соблюдения обязательных требований по уведомлению Госавтоинспекции, составления списка детей. В связи с чем, в адрес главы администрации Калининграда внесено представление об устранении выявленных нарушений закона», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того выяснилось, что водитель автобуса не прошел предрейсовый медосмотр. А штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор. За подделку официального документа против водителя возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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