На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина

По словам очевидцев, у водителя одной из грузовых машин раздробило ногу. В Воронежской области в столкновении двух грузовых автомобилей DAF и Scania серьёзно пострадал автомобилист. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте»