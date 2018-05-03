Ещё
На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина 

Вести Воронеж 22 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
По словам очевидцев, у водителя одной из грузовых машин раздробило ногу. В Воронежской области в столкновении двух грузовых автомобилей DAF и Scania серьёзно пострадал автомобилист. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте»
Вести Воронеж: последние новости
В России изменились правила проезда перекрёстков В массовом ДТП под Воронежем погибли 2 человека На трассе в Воронежской области «ВАЗ» вылетел в кювет: погиб пассажир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Fiat 500: крошечный кроссовер стал чуть роскошнее
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение