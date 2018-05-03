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На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина
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На трассе под Воронежем в крупной аварии с двумя фурами серьёзно пострадал мужчина
Вести Воронеж
22 минуты назад
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Вести Воронеж
По словам очевидцев, у водителя одной из грузовых машин раздробило ногу. В Воронежской области в столкновении двух грузовых автомобилей DAF и Scania серьёзно пострадал автомобилист. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте»
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