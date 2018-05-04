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Около 30 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии на трубопроводе
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Около 30 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии на трубопроводе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ВОРОНЕЖ, 4 мая. /ТАСС/. Авария на крупном водопроводе возле строящейся автомобильной развязки в Воронеже стала причиной отключения холодного водоснабжения в нескольких микрорайонах города. Предварительно, без воды осталось около 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в приемной руководителя управы Советского района Воронежа.
"Сегодня утром произошла авария на крупном магистральном водоводе в Советском районе Воронежа. Авария на трубопроводе возле строящейся развязки на улице 9 Января, там повредили водовод, поэтому отключена вода в Придонском, Подклетном и Новом. Ремонтные работы будут проводиться в течение 36 часов", — сообщили в приемной районной управы.
Как добавили в мэрии Воронежа, «из-за аварийного состояния крупного магистрального водовода в Советском районе Воронежа городской комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о безотлагательном проведении работ на пришедших в негодность коммуникациях».
Из-за аварии без водоснабжения остались почти 80 многоквартирных домов и около 200 домов частного сектора.
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