В Орловской области 25 водителей отпраздновали «Первомай» за рулём

За минувшие праздничные выходные на территории Орловской области сотрудники регионального управления Госавтоинспекции вновь выявили нетрезвых автомобилистов.

Во время рейдов было задержано 25 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Шестеро из них отказались проходить медицинское освидетельствование, один водитель нарушил ПДД во второй раз. В отношении него рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.