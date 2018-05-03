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В Орловской области 25 водителей отпраздновали «Первомай» за рулём
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В Орловской области 25 водителей отпраздновали «Первомай» за рулём 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
За минувшие праздничные выходные на территории Орловской области сотрудники регионального управления Госавтоинспекции вновь выявили нетрезвых автомобилистов.
Во время рейдов было задержано 25 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Шестеро из них отказались проходить медицинское освидетельствование, один водитель нарушил ПДД во второй раз. В отношении него рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение В Орловской области 25 водителей отпраздновали «Первомай» за рулём появились сначала на РИА 57.
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