За минувшие праздничные выходные на территории Орловской области сотрудники регионального управления Госавтоинспекции вновь выявили нетрезвых автомобилистов.
Во время рейдов было задержано 25 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Шестеро из них отказались проходить медицинское освидетельствование, один водитель нарушил ПДД во второй раз. В отношении него рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Сообщение В Орловской области 25 водителей отпраздновали «Первомай» за рулём появились сначала на РИА 57.