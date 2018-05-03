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Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Иваново возросло до семи
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Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Иваново возросло до семи 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении иномарки и автобуса с 18 детьми в Ивановской области выросло до семи человек, среди них четверо детей, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Авария с участием школьного автобуса ПАЗ и Nissan Almera произошла 3 мая в 8.30 мск на автодороге «Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех». По данным полиции, ПАЗ под управлением 54-летнего мужчины следовал из деревни Михайлово в село Ёлнать, в салоне находились 18 детей и двое сопровождающих взрослых. Водитель автобуса поворачивал налево, а иномарка под управлением 39-летнего мужчины совершала обгон и выехала на встречную полосу. От удара автобус опрокинулся набок.
Полиция ранее информировала, что пострадали два человека — пассажир легкового автомобиля и женщина, ехавшая в автобусе.
"Семь человек пострадали, среди них четверо детей. Тяжелых нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, многим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте происшествия.
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