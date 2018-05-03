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В Ивановской области школьный автобус столкнулся с легковушкой
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В Ивановской области школьный автобус столкнулся с легковушкой 

РИА Новости 2 часа назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области утром в четверг, двое взрослых получили травмы, дети не пострадали, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в 8.30 мск на автодороге «Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех».
"Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль «Ниссан-Альмера». Пассажирский ПАЗ под управлением 54-летнего мужчины следовал из деревни Михайлово в село Ёлнать. В салоне находились 18 детей и 2 взрослых — сопровождающих", — говорится в сообщении.
Около села Ёлнать водитель автобуса приступил к повороту налево, после чего автобус столкнулся с выехавшим на полосу встречного движения, совершающим обгон автомобилем "Ниссан". Управлял иномаркой 39-летний мужчина.
"В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека — пассажир легкового автомобиля и женщина, следовавшая в автобусе. Характер полученных травм и обстоятельства дорожного происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции", — уточняет ведомство.
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