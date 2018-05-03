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Изрезанного мужчину бросили у дверей московской больницы
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Изрезанного мужчину бросили у дверей московской больницы 

360tv.ru 2 часа назад
В московской больнице от ножевых ран скончался мужчина, которого привезли на машине и бросили у дверей медучреждения. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на юго-востоке Москвы в районе Текстильщиков. Звонок поступил из медицинского учреждения, куда доставили мужчину, пострадавшего от множественных ран и ножевых ранений.
В больницу пострадавшего привез неизвестный на Renault SR. Он бросил тело мужчины без сознания у дверей и сразу скрылся. Об этом стало известно после просмотра записи с камер видеонаблюдения, установленных на входе в клинику.
У пострадавшего врачи обнаружили проникающее колото-резаное ранение груди, ранение межреберной, артерии и легкого, а также геморогический шок. Ему пытались оказать помощь, однако мужчина умер от множественных ранений, так и не придя в сознание.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшедшего. Тело отправили в морг.
В центре Москвы произошла драка со стрельбой. Конфликт случился на улице Щепкина. В нем, по предварительным данным, участвовали двое.
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