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Мужчина погиб от ножевого ранения на юго‑востоке Москвы
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Мужчина погиб от ножевого ранения на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 54 минуты назад
В московском районе Текстильщики мужчина получил ножевое ранение, после скончался в больнице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Второго мая в 09:02 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним с колото-резаным ранением груди гражданина. В тот же день в 12:30 из медучреждения получена телефонограмма о том, что потерпевший от полученных ранений, не приходя в сознание, скончался», — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дело передано следователям Следственного комитета.
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