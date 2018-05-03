Мужчина погиб от ножевого ранения на юго‑востоке Москвы

В московском районе Текстильщики мужчина получил ножевое ранение, после скончался в больнице, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Второго мая в 09:02 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним с колото-резаным ранением груди гражданина. В тот же день в 12:30 из медучреждения получена телефонограмма о том, что потерпевший от полученных ранений, не приходя в сознание, скончался», — сказал собеседник агентства.