Почти полсотни ямальских водителей сели за руль навеселе и лишатся прав

Ямальские госавтоинспекторы подвели итоги массовых проверок водителей на состояние опьянения.

За минувшие выходные и праздничные дни в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» они задержали 48 автомобилистов, которые управляли машинами с признаками опьянения. Позже по решению суда им назначат штраф и лишат водительских прав.

В действиях пяти водителей усматриваются признаки состава преступления, за которые в соответствии со ст. 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения равно как и отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение — лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут стать трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих участников дорожного движения.

Также госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения не оставаться в стороне, проявляя свою гражданскую позицию посредством сообщения о возможном факте управления транспортного средства водителем с признаками алкогольного или наркотического опьянения по телефонам дежурной части: 8 (34922) 7-60-32, 7-60-42 и территориальный отдел полиции 02 (102 для сотовой связи). Позвонив, необходимо сообщить марку, регистрационный знак транспортного средства, цвет и направление его движения.