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В РФ разработают ПО для слежки за водителями
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В РФ разработают ПО для слежки за водителями 

Daily-Motor 27 минут назад
Фото: Daily-Motor
В России стартовали работы по созданию специального программного обеспечения, которое не позволит водителю завести автомобиль и тронуться с места, если будут хоть какие-либо признаки сильной усталости. Более того, программа сможет распознавать нетрезвых водителей и также запрещать им движение.
Следующая функция программы позволит определять качество дорог во время поездки и передавать все полученные данные в соответствующую службу для анализа. Система будет разработана на базе ГЛОНАСС. Помимо основного предназначения, с помощью нового программного обеспечения водитель сможет заказать еду, проводить предварительную диагностику автомобиля и даже оплачивать страховой полис. В случае успешной реализации проекта, ПО станет обязательным для всех автомобилей в России.
В настоящее время известно, что на создание новой программы разработчикам понадобится около трёх миллиардов рублей. Когда именно появятся первые результаты работ — неизвестно.
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