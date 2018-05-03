В РФ разработают ПО для слежки за водителями

В России стартовали работы по созданию специального программного обеспечения, которое не позволит водителю завести автомобиль и тронуться с места, если будут хоть какие-либо признаки сильной усталости. Более того, программа сможет распознавать нетрезвых водителей и также запрещать им движение.

Следующая функция программы позволит определять качество дорог во время поездки и передавать все полученные данные в соответствующую службу для анализа. Система будет разработана на базе ГЛОНАСС. Помимо основного предназначения, с помощью нового программного обеспечения водитель сможет заказать еду, проводить предварительную диагностику автомобиля и даже оплачивать страховой полис. В случае успешной реализации проекта, ПО станет обязательным для всех автомобилей в России.

В настоящее время известно, что на создание новой программы разработчикам понадобится около трёх миллиардов рублей. Когда именно появятся первые результаты работ — неизвестно.