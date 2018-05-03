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В Прикамье ищут свидетелей аварии с квадроциклом, в которой погиб молодой бизнесмен
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В Прикамье ищут свидетелей аварии с квадроциклом, в которой погиб молодой бизнесмен 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Родственники и друзья разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб 36-летний Дмитрий. Его тело было обнаружено утром 30 апреля на трассе, ведущей в сторону Новых Лядов. Мужчина ехал на квадроцикле, но когда Дмитрия обнаружили, транспортного средства рядом уже не было.
Погибший занимался бизнесом в сфере производства кабельной арматуры, а на досуге участвовал во внедорожных соревнованиях.
— В ночь с 29 на 30 апреля приблизительно в три часа ночи он ехал на квадроцикле BRP Outlander max 500L желтого цвета, — рассказывает друг погибшего Игорь. — На месте квадроцикл не найден. По следам похоже, что угнан в сторону города от Лядов. На крыле слева сзади поломан пластик, вынос радиатора. Если кто-то видел или слышал про обстоятельства происшествия или про местонахождение похожего квадроцикла, просьба сообщить. Очень нужна информация. Кто проезжал с часу до трех ночи и может что-то пояснить? Или есть запись с регистратора? Прошу поделитесь! В районе аварии крутилась ВАЗ-2114.
Точные причины гибели так и остаются не выясненными. У погибшего остались жена и двое детей. Свидетелей просят связаться с другом погибшего.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, у вас есть фото или видео с места аварии, вы можете прислать материалы на почту редакции 59@rugion.ru.
Ранее на видео попала авария, где иномарка сбила школьницу на Комсомольском проспекте.
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