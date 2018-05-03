В ЮВАО прошел профилактический рейд «Пешеходный переход»

Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на территории Юго-Восточного округа. Целью акции стала профилактика травматизма и привлечение водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.

В ходе рейда выявлены 39 водителей, которые не пропустили пешеходов на переходе, и 43 пешехода, которые нарушили правила поведения на дороге. Об этом сообщил источник в УВД по ЮВАО.

— Основные задачи мероприятия — профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, не предоставляющих преимущественное право в движении пешеходам, в связи с тем, что в большинстве случаев виновниками ДТП являются водители транспортных средств, — проинформировал источник.

В округе также выявлены нарушители, которые пренебрегли правилами стоянки. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов помнить о правилах дорожного движения, сохранять внимательность и вежливость на дорогах.