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В ЮВАО прошел профилактический рейд «Пешеходный переход»
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В ЮВАО прошел профилактический рейд «Пешеходный переход» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд на территории Юго-Восточного округа. Целью акции стала профилактика травматизма и привлечение водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения.
В ходе рейда выявлены 39 водителей, которые не пропустили пешеходов на переходе, и 43 пешехода, которые нарушили правила поведения на дороге. Об этом сообщил источник в УВД по ЮВАО.
— Основные задачи мероприятия — профилактика и пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, не предоставляющих преимущественное право в движении пешеходам, в связи с тем, что в большинстве случаев виновниками ДТП являются водители транспортных средств, — проинформировал источник.
В округе также выявлены нарушители, которые пренебрегли правилами стоянки. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов помнить о правилах дорожного движения, сохранять внимательность и вежливость на дорогах.
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