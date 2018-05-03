Иномарка на скорости вылетела в кювет в Волховском районе

Иномарка вылетела в кювет на дороге в Волховском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД По предварительным данным ведомства, авария произошла вечером 2 мая на втором километре дороги «Бороничево — Морозово — Вольково». Автомобиль Datsun на скорости выехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП тяжёлые травмы получил 42-летний пассажир иномарки, а водитель с места происшествия скрылся. Медики диагностировали у пострадавшего травму позвоночника и раны головы, его поместили в реанимацию. Известно, что автомобиль оформлен на 61-летнего жителя Санкт-Петербурга.